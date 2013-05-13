Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean dovrebbe migliorare

13/05/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance reduce da una settimana di stop totale, per quanto concerne la diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean. Gli utenti italiani, comunque, potrebbero trarre anche conclusioni positive dal trend che si è creato di recente, nonostante il ritmo preso dai rilasci poco tempo fa, sembrava autorizzare ad essere ottimisti su un celere arrivo dell'update qui in Italia. Il Samsung Galaxy S Advance, infatti, pur avendo atteso a lungo per fare questo passo qui da noi, potrebbe beneficiare di un aggiornamento ad Android Jelly Bean migliore, dal punto di vista della stabilità, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di notare di recente in altri Paesi europei. Come molti ricorderanno, infatti, le cose sono andate più o meno così anche con il Samsung Galaxy S3.

