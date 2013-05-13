Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.2.2 entro dieci giorni?
di Redazione
13/05/2013
[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 a dir poco vicino all'uscita di un importante firmware, vale a dire quello che consentirà di toccare con mano il sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Di recente, infatti, una fonte del calibro di PC-Tablet ha fatto sapere che lo smartphone, con ogni probabilità, riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.2.2 entro la fine di maggio, al pari di un altro top di gamma per il brand coreano, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2. Si tratterebbe di una svolta importante per il Samsung Galaxy S3, che potrebbe andare incontro ad un aggiornamento significativo decisamente prima del previsto, per poi iniziare il countdown (con ogni probabilità) per Android 4.3, da molti già preannunciato come il protagonista dell'evento Google, in programma dopodomani a San Francisco.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean dovrebbe migliorare
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, link al download di Sky Go
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016