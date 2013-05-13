Samsung Galaxy S4, link al download di Sky Go

[caption id="attachment_4627" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Sky Go[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto nel corso del fine settimana la disponibilità ufficiale dell'applicazione Sky Go, con tanto al link per il download raggiungibile anche in Rete, in questa pagina, per coloro che non intendono effettuare l'operazione in modo diretto, attraverso il proprio smartphone. Ricordiamo che, anche in occasione del lancio per il Samsung Galaxy S4, Sky Go si rivelerà essere un'applicazione totalmente gratuita. Gli unici requisiti per poter prendere visione dei principali canali Sky compresi nel proprio pacchetto, consistono nell'essere abbonati alla tv a pagamento da almeno un anno e nel registrare il proprio Samsung Galaxy S4, all'interno dell'area personale sul sito di Sky. Insomma, un valore aggiunto non di poco conto per tutti gli appassionati di sport e di cinema in possesso di un Samsung Galaxy S4.