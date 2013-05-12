Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, settimana decisiva in Italia?

[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance entrato finalmente in una fase decisiva, per quanto riguarda l’arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean per lo smartphone che, in Italia, è andato incontro ad un discreto riscontro in termini di vendite. Come molti ricorderanno, infatti, l’unico operatore a sbilanciarsi sui tempi di uscita del suddetto OS per il Samsung Galaxy S Advance, è stato nei giorni scorsi Tre, che in più di un’occasione ha fatto sapere che l’update sarebbe stato messo a disposizione degli utenti a partire dalla seconda metà del mese di maggio, salvo ovviamente imprevisti. Ebbene, alla luce anche dei feedback positivi che alcuni firmware hanno ricevuto in Europa nel corso dell’ultimo mese, non è da escludere che la prossima possa essere la settimana decisiva per l’aggiornamento del Samsung Galaxy S Advance.