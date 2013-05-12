Caricamento...

Samsung Galaxy S4, Vodafone regala accessori

12/05/2013

[caption id="attachment_4533" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 cover Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 torna ad essere protagonista di un'interessante promozione da parte di Vodafone. L'operatore, infatti, omaggerà coloro che decideranno di acquistare lo smartphone Android direttamente dal proprio shop online, attraverso alcuni accessori, per quella che in molti hanno già definito una promozione più che interessante. I prodotti che saranno investiti dalla nuova iniziativa di Vodafone, nello specifico, saranno la cosiddetta S View Cover, una Cover Protettiva ed un carica batteria da auto. Per usufruire di questa nuova offerta per il Samsung Galaxy S4 è sufficiente collegarsi a questa pagina, portando a termine l'ordine secondo le normali modalità concepite in questo caso. Va precisato che l'offerta di Vodafone coinvolgerà sia i Samsung Galaxy S4 acquistati a prezzo pieno, vale a dire 699 euro, sia quelli abbonamento.

