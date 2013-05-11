Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.3 non esclude Android 5.0

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più diretto al download di Android 4.3, anche se al momento è impossibile stabilire se l'update sarà celere, oppure se passerà attraverso Android Jelly Bean 4.2.2. A differenza di quanto riportato da alcune fonti nel corso delle ultime ore, tuttavia, è già possibile nutrire una certezza concentrata su un altro aggiornamento, vale a dire quello del sistema operativo Android Key Lime Pie 5.0. Il più che probabile arrivo di Android 4.3 sul Samsung Galaxy S3, infatti, non esclude che lo smartphone possa toccare con mano, in tempi da definire, proprio Android 5.0, considerando che tempo fa la casa produttrice aveva incluso il device tra quelli che avrebbero fatto questo passo. Il prossimo OS dovrebbe rappresentare solo una tappa intermedia, con le rivoluzionarie caratteristiche di Android 5.0 che non saranno negate al Samsung Galaxy S3.