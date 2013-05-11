Caricamento...

Samsung Galaxy S4, problema alla cornice? (Foto e feedback)

11/05/2013

[caption id="attachment_4615" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenta problemi alla cornice? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quanto riportato nel corso delle ultime ore da SamMobile. A quanto pare, infatti, dopo alcune settimane di utilizzo, la fonte in questione avrebbe riscontrato una leggera apertura della stessa cornice laterale, come emerge dalla foto che vi riportiamo. Difficile, al momento, stabilire se si possa trattare o meno di un caso isolato, ma il fatto che a parlarne sia stato SamMobile, solitamente “buono” con i device Samsung, la dice lunga sul potenziale problema per il Samsung Galaxy S4. Va detto che la suddetta apertura non è così imponente, ma certo non giustificabile per uno smartphone che richiede un esborso economico di questo tipo. Si attende, a questo punto, una comunicazione ufficiale di Samsung.

Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.3 non esclude Android 5.0

Aggiornamento Galaxy S Advance ad Jelly Bean: non solo Android 4.1.2

