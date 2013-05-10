Aggiornamento Galaxy S Advance ad Jelly Bean: non solo Android 4.1.2

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance protagonista in questi giorni di segnali discordanti, a proposito dell’arrivo di Android Jelly Bean sul mercato. In particolare, il Samsung Galaxy S Advance, come abbiamo riportato in questi giorni, sta facendo registrare una brusca frenata della diffusione dell’update, tra l’altro per motivi che si fa fatica a percepire. In molti, infatti, si sono espressi in modo piuttosto positivo sui primi firmware distribuiti in giro per il mondo per lo smartphone, anche se le performance generali dello smartphone non hanno trovato l’approvazione unanime da parte del pubblico. Allo stesso tempo, comunque, iniziamo a circolare le voci a proposito di un futuro rilascio anche di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S Advance, essendo l’aggiornamento in questione probabile protagonista di un nuovo evento Google.