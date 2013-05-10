Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.3: punto della situazione

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 costantemente al centro di indiscrezioni, questa volta con un chiaro riferimento al possibile arrivo sulla scena di Android Jelly Bean 4.3. In particolare, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da voci discordanti, a proposito della possibile presentazione del sistema operativo in questione da parte di Google. Ebbene, l’ultima fonte a soffermarsi sulla questione è stata AndroidCommunity, secondo cui, negli ultimi giorni, è stato possibile assistere ad un aumento del traffico verso il suo sito, relativamente a modelli che sono caratterizzati proprio dal sistema operativo Android 4.3. Scontato che una novità di questo tipo possa interessare in prima battuta coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S2, considerando che se le voci si dovessero rivelare veritiere, allora Android Jelly Bean 4.2.2 non sarebbe più l’ultimo aggiornamento ufficiale per lo smartphone.