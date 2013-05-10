Samsung Galaxy S4 e buono sconto da 50 euro per gli accessori: tutti i dettagli
di Redazione
10/05/2013
[caption id="attachment_4533" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è protagonista della prima promozione da parte della casa produttrice, almeno per quanto concerne l'Italia. Nel caso in cui gli utenti dovessero acquistare il modello, con codice IMEI italiano, nell'arco temporale compreso tra il 06/05/2013 e il 31/05/2013, sarà possibile usufruire di un buono sconto su Samsung Hubs pari a 50 euro, per l'acquisto di nuovi accessori, concepiti appositamente per lo smartphone in questione. Va ricordato che il buono sarà utilizzabile non oltre il prossimo 31 agosto e che, come avvenuto poco meno di un anno fa con il Samsung Galaxy S3, sarà premura degli utenti caricare su Samsung Exclusive una prova d'acquisto che si possa ritenere valida per sfruttare la promozione in questione. Sarà questa solo la prima di una lunga serie di promozioni dedicate al Samsung Galaxy S4.
