Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.3 è realtà
di Redazione
09/05/2013
[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 giunto in una fase cruciale, per quanto concerne il tanto discusso Android Jelly Bean 4.3. Giungono direttamente da Google, infatti, dei segnali interessanti sul fatto che l’update in questione potrebbe essere effettivamente presentato il prossimo 15 maggio, in occasione di un evento che si terrà al Moscone Center di San Francisco. In Rete impazza un post rilasciato da un ingegnere di Google, che, oltre ad aggiornare tutti sullo stato dei lavori per la preparazione dello stesso appuntamento, ha allegato anche una nuova immagine di Android Jelly Bean, raffreddando l’entusiasmo da parte di coloro che ancora oggi sperano di toccare con mano, da subito, Android Key Lime 5.0. Insomma, tutto lascia pensare che potrebbe essere Android Jelly Bean 4.3 il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S3.
