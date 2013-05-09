Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, male la fluidità?

09/05/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance al centro di nuove speculazioni in queste ore, considerando il processo di diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean ha subito un arresto improvviso, nonostante i feedback tutto sommato positivi, emersi nei giorni scorsi da parte di coloro che hanno avuto modo di testare l’update via Odin. Insomma, il Samsung Galaxy S Advance continua ad essere al centro di una telenovela, in considerazione del fatto che in molti, di recente, avevano già dato per scontato che il suddetto aggiornamento sarebbe stato messo a disposizione degli utenti, anche in Italia, nel giro di pochissimi giorni. Va anche detto, comunque, che alcuni firmware hanno presentato dei problemi in termini fluidità del device, inducendo probabilmente l’azienda a ulteriori riflessioni, prima di rendere pubblico l’aggiornamento a Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.

