Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, male la fluidità?

Aggiornamento Galaxy S Advance al centro di nuove speculazioni in queste ore, considerando il processo di diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean ha subito un arresto improvviso, nonostante i feedback tutto sommato positivi, emersi nei giorni scorsi da parte di coloro che hanno avuto modo di testare l'update via Odin. Insomma, il Samsung Galaxy S Advance continua ad essere al centro di una telenovela, in considerazione del fatto che in molti, di recente, avevano già dato per scontato che il suddetto aggiornamento sarebbe stato messo a disposizione degli utenti, anche in Italia, nel giro di pochissimi giorni. Va anche detto, comunque, che alcuni firmware hanno presentato dei problemi in termini fluidità del device, inducendo probabilmente l'azienda a ulteriori riflessioni, prima di rendere pubblico l'aggiornamento a Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.