Samsung Galaxy S4, offerta Vodafone con la Smart 350 Limited Edition

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede ufficializzata in queste ore una nuova e interessante offerta Vodafone, associata all'abbonamento per la cosiddetta Smart 350 Limited Edition. Il famoso operatore, più in particolare, consente agli utenti di acquistare lo smartphone, affrontando un costo pari a 300 euro totali, frutto di trenta rate da 10 euro ciascuna. Allo stesso tempo, il contratto prevede l'adesione al suddetto piano, che, da canto suo, include 350 sms e 350 minuti, senza dimentica 1 GB di traffico dati. In questo caso, il contratto resta vincolato ad una durata di trenta mesi, ma con un costo fisso pari a 15 euro. Insomma, una soluzione interessante per i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy S4, forse la migliore tra quelle che sono proposte dagli operatori in Italia.