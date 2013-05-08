Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.3: arrivano smentite

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2013

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean al centro di nuove indiscrezioni. Questa volta il riferimento non è allo sbarco del sistema operativo Android 4.2.2 sul Samsung Galaxy S2, quanto alle voci discordanti su Android 4.3, considerando che lo scorso fine settimana, in seguito ad alcune dichiarazioni da parte di un dipendente HTC, sembrava scontato un passo di questo tipo da parte di Google in occasione dell'evento in programma a metà maggio. Allo stesso tempo, però, HTC ha poi smentito una presa di posizione dell'azienda di questo tipo, facendo crollare improvvisamente le quotazioni di Android 4.3, che, lo ricordiamo, rappresentava un possibile allungamento del ciclo di vita dello stesso Samsung Galaxy S2. Ancora pochi giorni e finalmente scopriremo la verità sulle intenzioni del motore di ricerca.

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, offerta Vodafone con la Smart 350 Limited Edition

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean confermato a breve in Italia

Redazione Avatar

Redazione

