Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean confermato a breve in Italia
di Redazione
08/05/2013
[caption id="attachment_4494" align="aligncenter" width="236"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean sempre più vicino all'Italia. A distanza di qualche giorno da un primo post ufficiale su Facebook, infatti, l’operatore Tre ha confermato sul social network Twitter che il Samsung Galaxy S Advance dovrebbe ricevere il suddetto update entro la metà del mese di maggio, o al più tardi entro fine mese. Come sempre, la compagnia telefonica utilizza l’espressione “al momento”, ma resta incoraggiante il fatto che, dopo un paio di settimane, la questione non sia ancora stata soggetta a variazioni, con la prospettiva di toccare con mano Android Jelly Bean 4.1.2 davvero nel giro di pochi giorni. All’estero, il Samsung Galaxy S Advance ha fatto registrare feedback incoraggianti, ma va anche detto che l’aggiornamento è fermo da qualche giorno.
