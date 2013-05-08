Samsung Galaxy S4 da 32 GB, ecco la data di uscita

[caption id="attachment_4362" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 da 32 GB sarà lanciato sul mercato a partire dal prossimo 10 maggio. Sono queste le notizie che giungono direttamente dagli Stati Uniti, considerando quanto comunicato sul social network da un operatore come AT&T, per una notizia destinata a far rumore, considerando le enormi polemiche attorno alla disponibilità effettiva di memoria per il dispositivo da 16 GB. Se da un lato è probabile che gli utenti possano alla fine optare per l’acquisto di una micro SD, in grado di migliorare la disponibilità del Samsung Galaxy S4 in termini di memoria, allo stesso tempo è importante evidenziare questa nuova scelta commerciale da parte di Samsung. Resta da capire, a questo punto, quando il Samsung Galaxy S4 da 32 GB possa fare il suo arrivo in Italia.