Aggiornamento Galaxy S2, nuovo update in Europa: ecco il punto debole

07/05/2013

[caption id="attachment_1322" align="aligncenter" width="516"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 disponibile in Europa, ancora una volta basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Stiamo parlando del firmware I9100XWLSS, il cui arrivo in Italia dovrebbe essere imminente, se si pensa che in queste ore il pacchetto software per il Samsung Galaxy S2 ha messo piede anche in Germania, in particolare per la versione brandizzata E-Plus. Al momento, comunque, c’è un vero e proprio mistero attorno all’update, considerando la scelta anomala da parte di Samsung di non rilasciare il changelog dell’update in questione. Alcuni esperti, anche in Italia, hanno comunque denunciato un consumo eccessivo della memoria RAM in seguito al nuovo aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2, che comunque non si tramuta in una durata inferiore per la batteria.

