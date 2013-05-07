Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, due firmware Jelly Bean migliori degli altri

07/05/2013

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean disponibile in un numero significativo di Paesi in queste settimane, ma, a quanto pare, solo alcuni riescono a garantire degli standard significativi. Facendo un rapido excursus in Rete, nelle diverse community di settore, si ha la forte sensazione che i migliori firmware risultano essere quelli rilasciati in Germania e in Polonia, sempre in riferimento al Samsung Galaxy S Advance non NFC. Per quanto concerne i tempi di uscita in Italia dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean, al momento non vi sono novità significative, considerando che la casa produttrice ancora non si sbilancia sotto questo punto di vista. L'ultima uscita ufficiale, è quella dell'operatore Tre, che ha preannunciato novità significative non prima della seconda metà del mese di maggio, almeno per il Samsung Galaxy S Advance GT-I9070.

