Samsung Galaxy S4, ecco la custodia più resistente (video)

[caption id="attachment_4575" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 custodia[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta iniziando a ricevere una serie di cover davvero interessanti, con una menzione particolare alla cosiddetta WorkMate Evolution di Cygnett, da molti definita come una vera e propria custodia indistruttibile. Insomma, anche il mercato degli accessori, per il tanto chiacchierato smartphone, inizia a far emergere indicazioni molto interessanti, con prodotti che potrebbero da subito attirare un elevato numero di utenti. Come molti sanno, infatti, i materiali utilizzati per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy S4, sono stati spesso soggetti a critiche, da parte degli esperti del settore, considerando la loro vulnerabilità agli impatti. Che sia questa la soluzione? Di seguito il video di una delle custodie per il Samsung Galaxy S4 più interessanti, tra quelle attualmente in circolazione: