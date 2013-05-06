Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, settimana decisiva in Italia?

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean che potrebbe vivere una settimana decisiva, in riferimento a coloro che hanno deciso di acquistare lo smartphone in Italia. Nel corso degli ultimi giorni, come del resto vi abbiamo già riportato, è stato possibile riscontrare come l'update per il Samsung Galaxy S Advance sia andato avanti senza grossi problemi in Europa, per quello che dovrebbe essere un firmware simile a quello che toccheremo con mano nel nostro Paese. A questo, poi, possiamo aggiungere che l'operatore Tre ha promesso novità entro la seconda metà di maggio, mentre la storia insegna che la compagnia telefonica, in questi contesti, è quasi sempre preceduta dai modelli Vodafone, o da quelli no brand. Insomma, ci sono diversi indizi che lasciano immaginare una settimana molto importante per l'arrivo dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean sul Samsung Galaxy S Advance.