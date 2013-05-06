Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.3 ipotesi difficile

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 è un'ipotesi sempre più difficile da realizzare, grazie anche alle recenti voci sull'arrivo di Android Key Lime Pie 5.0. A quanto pare, infatti, nel corso dell'evento che Google terrà a metà maggio, potrebbe esserci effettivamente modo di toccare con mano un update a dir poco atteso, vale a dire quello focalizzato su Android Key Lime Pie 5.0. Scontato che l'update non sarà da subito disponibile sul Samsung Galaxy S3, mentre è altrettanto vero che il device in questione potrebbe andare incontro a delle conseguenze, nel caso in cui i rumors dovessero rivelarsi reali: Android 5.0 rilasciato in tempi ristretti, infatti, chiuderebbe le porte automaticamente ad Android 4.3 e a tutte le voci che hanno preso piede in questi giorni. Allo stesso tempo, Jelly Bean 4.2.2 per il Samsung Galaxy S3 potrebbe essere a breve disponibile.