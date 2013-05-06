Samsung Galaxy S4 e memoria disponibile, replica dell'azienda

[caption id="attachment_4450" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato al centro di feroci polemiche, nel corso degli ultimi giorni, per quanto concerne la disponibilità della memoria interna. Lanciato sul mercato con una capacità pari a 16 GB, in molti hanno notato che circa la metà della capienza viene sfruttata di default dal device, con ovvie lamentele da parte del target. E' per questo motivo che Samsung ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche, facendo presente che la memoria del Samsung Galaxy S4 da 16 GB, in realtà, occupa circa 6,85 GB, vale a dire appena 1 GB di più, rispetto a quanto avviene con il Samsung Galaxy S3. Il produttore ricorda che tutto nasce dalla volontà di fornire un display ad alta risoluzione e più potenti funzionalità per i suoi consumatori. Samsung aggiunge che offre anche uno slot microSD per l'estensione della memoria