Aggiornamento Galaxy S2, Jelly Bean 4.2.2 entro settembre: ecco perché

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 con ogni probabilità pronto entro il mese di settembre, almeno secondo le ultime indiscrezioni che sono emerse dal web. Diverse fonti, come nel caso di PhoneArena, in questi giorni hanno ribadito che Android Key Lime Pie 5.0 sarà disponibile sul mercato tra il mese di luglio e quello di settembre, quando cioè i principali modelli Android riceveranno l'update a Jelly Bean 4.2.2. Questo vuol dire che anche il Samsung Galaxy S2 potrebbe toccare con mano il suddetto update entro la tempistica di cui sopra, anche perché le prime ROM che sono state diffuse, basate proprio sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2, hanno dato riscontri molto positivi sulla tenuta dello smartphone con l'aggiornamento a bordo. Insomma, l'aggiornamento Galaxy S2 potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare.