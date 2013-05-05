Samsung Galaxy S4, bug al display? Ecco il video
05/05/2013
[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenta un bug al display? E’ ciò che sembra emergere, in queste ore, da un video apparso su Youtube, dove si parla con insistenza di una problematica che coinvolgerebbe la gestione dei colori dello schermo, in occasione dello scorrimento verticale delle varie pagine. Difficile, al momento, sostenere se si tratta di un caso isolato, oppure se la casa produttrice dovrà mettersi in fretta al lavoro per mettere una pezza ad un possibile bug per il Samsung Galaxy S4. In ogni caso, la questione è già finita su Youtube, con la pubblicazione di un video che mette in risalto proprio questa potenziale problematica allo schermo dello smartphone. Di seguito le immagini, con le quali ognuno potrà maturare la propria opinione sullo stato del Samsung Galaxy S4.
