Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, nuovo firmware rilasciato
di Redazione
04/05/2013
[caption id="attachment_4244" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad una svolta ulteriore, per quanto concerne l’arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean sullo smartphone. Nel corso delle ultime ore, infatti, abbiamo riscontrato la disponibilità anche del firmware ungherese sulle pagine di SamMobile, con la possibilità di effettuare il download del pacchetto software via Odin. Troppo presto per riportare i primi commenti su questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance, anche se non dovremmo andare incontro ad eccessive differenze, rispetto agli ultimissimi firmware basati su Android Jelly Bean per il device. In ogni caso, pare che i recenti rilasci per lo smartphone abbiano notevolmente migliorato anche gli standard riguardanti la durata della batteria del modello, con la prospettiva di toccare con mano a breve l’update anche in Italia.
