Samsung Galaxy S4, video integrale dello spot in italiano

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato lanciato sul mercato da pochi giorni, almeno per quanto riguarda l’Italia, ma adesso è possibile imbattersi nello spot integrale dedicato proprio al pubblico nostrano, con la prospettiva di imbattersi in tutte le caratteristiche distintive dello smartphone Android più atteso del 2013. A differenza di quanto avviene solitamente in questi casi, va evidenziato che lo spot della casa produttrice dura ben quattro minuti. Facile immaginare che in tv vedremo sempre uno spezzone del filmato che vi riportiamo sul Samsung Galaxy S4, anche se al momento è difficile dire quale sarà la scelta specifica del brand: i frammenti si alterneranno, oppure saranno sempre gli stessi? Nel dubbio, vi riportiamo le immagini integrali della nuova campagna pubblicitaria per il Samsung Galaxy S4.