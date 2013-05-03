Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean in Italia: uscita mai così vicina

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance vede Jelly Bean sempre più vicino alla sua uscita in Italia, in riferimento a tutte le varianti del Samsung Galaxy S Advance che sono disponibili qui da noi. Il motivo? Nel corso degli ultimi giorni è proseguita senza sosta la diffusione del firmware in questione, senza escludere alcun continente, se si pensa che anche in Brasile, in questi giorni, stanno toccando con mano il tanto atteso update. Il rilascio più significativo, per il Samsung Galaxy S Advance, resta comunque quello in Ucraina, dove il pacchetto firmware era stato annunciato in un primo momento entro la fine del mese di maggio. Per quanto concerne la stabilità e le performance generali garantite dall'aggiornamento ad Android Jelly Bean, le migliori risposte sembra stiano arrivando dal firmware diffuso in India e in Polonia.