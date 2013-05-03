Aggiornamento Galaxy S4, I9505XXUAMDM per i Vodafone: ecco cosa migliora

[caption id="attachment_4338" align="aligncenter" width="491"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ufficializzato anche nel nostro Paese, considerando che, in queste ore, è stato messo a disposizione degli utenti in possesso del Samsung Galaxy S4 Vodafone l’update che ha come etichetta I9505XXUAMDM, il primo da quando lo smartphone in questione è stato commercializzato in Italia. Nel dettaglio, l’aggiornamento in questione dovrebbe far sì che il Samsung Galaxy S4 veda migliorata la propria interfaccia, soprattutto in termini di velocità, senza dimenticare alcuni piccoli bug che dovrebbero essere stati risolti a proposito della galleria immagini. Secondo gli esperti del settore, poi, il nuovo aggiornamento Galaxy S4 dovrebbe portare con sé anche alcuni passi in avanti in termini di velocità nella navigazione in Rete. E’ importante evidenziare, comunque, che il Samsung Galaxy S4 Vodafone dovrebbe riscontrare la disponibilità del firmware anche via OTA in queste ore.