Samsung Galaxy S4: processore octa core vs quad core, confronto video

03/05/2013

[caption id="attachment_4543" align="aligncenter" width="400"]Samsung Galaxy S4 processore Samsung Galaxy S4 processore[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è disponibile sul mercato in due versioni, una con il processore octa core Exynos, l'altra con il chip quad core Snapdragon da 1.9 GHz. Come molti sapranno, l'unica variante che è e sarà in vendita in Italia, è la seconda, per la delusione di tanti potenziali acquirenti dello smartphone, che pregustavano l'opportunità di toccare con mano un modello octa core. Pochi giorni fa, in occasione della presentazione del Samsung Galaxy S4 in Italia, il CEO di Samsung ha fatto sapere che i due modelli non presentano alcuna differenza, per quanto concerne le performance. Un'idea più chiara, sotto questo punto di vista, si potrà maturare grazie al video reso pubblico dallo staff di PocketNow, che consente di confrontare da vicino il Samsung Galaxy S5 quad core e quello octa core.

