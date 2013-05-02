Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, cover in Italia: il punto

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4533" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 cover Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede spuntare altre novità, per quanto concerne il tema degli accessori, soprattutto in riferimento alle cover. Da un lato, infatti, abbiamo lo sbarco nel nostro Paese dei primissimi prodotti cinesi, con la possibilità di sfruttare anche le nuove cover in alluminio, per tutti coloro che proprio non riescono a mandare giù la scelta della casa produttrice, di puntare ancora una volta sulla plastica. Allo stesso tempo, si registrano le prime disponibilità per i prodotti ufficiali, relativi al Samsung Galaxy S4: è il caso della Flip Cover, che avrà un prezzo attorno ai 32 euro e facilmente trovabile nella versione arancione, senza dimenticare l’ambita Protective Cover, apparsa in queste ore nelle prime grandi catene, ad un prezzo che si aggira attorno ai 20 euro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4: processore octa core vs quad core, confronto video

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, le ultime su Jelly Bean da Tim

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018