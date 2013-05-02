Samsung Galaxy S4, cover in Italia: il punto

[caption id="attachment_4533" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede spuntare altre novità, per quanto concerne il tema degli accessori, soprattutto in riferimento alle cover. Da un lato, infatti, abbiamo lo sbarco nel nostro Paese dei primissimi prodotti cinesi, con la possibilità di sfruttare anche le nuove cover in alluminio, per tutti coloro che proprio non riescono a mandare giù la scelta della casa produttrice, di puntare ancora una volta sulla plastica. Allo stesso tempo, si registrano le prime disponibilità per i prodotti ufficiali, relativi al Samsung Galaxy S4: è il caso della Flip Cover, che avrà un prezzo attorno ai 32 euro e facilmente trovabile nella versione arancione, senza dimenticare l’ambita Protective Cover, apparsa in queste ore nelle prime grandi catene, ad un prezzo che si aggira attorno ai 20 euro.