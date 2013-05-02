Aggiornamento Galaxy S Advance, le ultime su Jelly Bean da Tim
di Redazione
02/05/2013
[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean non così vicino, come si poteva pensare, per gli utenti che sono in possesso di uno smartphone brandizzato Tim. In queste ore, infatti, è stato possibile notare sulla pagina Facebook dell'operatore un repentino cambio di approccio alle numerose richieste che sono state avanzate dagli utenti, in merito alla data di uscita dello stesso aggiornamento. Ebbene, il Samsung Galaxy S Advance non ha ancora date sicure, nonostante qualche giorno fa sia stato dichiarato dallo stesso vettore che lo smartphone, sotto questo punto di vista, avesse visto i lavori dedicati ad Android Jelly Bean entrare ufficialmente nella loro fase finale. Insomma, la questione è più aperta che mai, con l'aggiornamento Galaxy S Advance Tim che richiede ancora del tempo.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, cover in Italia: il punto
Redazione
Articoli Correlati
Ecco il Samsung Gear S2
17/08/2015