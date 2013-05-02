Aggiornamento Galaxy S3, tempi di uscita per Android Jelly Bean 4.2.2 e Android 4.3
02/05/2013
[caption id="attachment_2953" align="aligncenter" width="520"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di diverse speculazioni, in queste ore, per quanto concerne l'uscita di Android Jelly Bean 4.2.2, ma soprattutto quella di Android 4.3. In attesa che il prossimo firmware ufficiale per il Samsung Galaxy S3 venga messo a disposizione degli utenti, con un possibile appuntamento durante il mese di giugno (o al più tardi luglio), si parla già del firmware che, secondo le ultime indiscrezioni, vedrà la luce in occasione dell'evento organizzato da Google il prossimo mese. Molti addetti ai lavori, infatti, ritengono che Android 4.3, tra poco più di due settimane, prenderà il posto di Android Kely Lime Pie 5.0, con la prospettiva di toccarlo con mano sul Samsung Galaxy S3 durante le primissime battute della stagione autunnale. Insomma, è sempre più probabile che l'aggiornamento Jelly Bean sia duplice, nel giro di un paio di mesi.
