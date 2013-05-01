Samsung Galaxy S4, tredici giochi ottimizzati: ecco i dettagli

[caption id="attachment_4172" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato di recente lanciato sul mercato, ma, in queste ore, è stato già ufficializzato che alcuni giochi concepiti da uno dei produttori più noti, vale a dire Gameloft, risultano essere già ottimizzati proprio per le caratteristiche del device, con la possibilità di effettuare il loro download nello store di Google o di Samsung. Per la precisione, titoli come Real Football 2013, Playmobil Pirates, World at Arms, Wonder Zoo, My Little Pony, Littlest PetShop e Asphalt 7: Heat possono essere scaricati sia attraverso il market del colosso coreano, sia all'interno del Play Store. L'esclusiva per il Samsung App Store, invece, spetta a Modern Combat 4: Zero Hour, Wild Blood e Dungeon Hunter 4. Infine, gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S4 troveranno in esclusiva sul Play Store Ice Age Village, Kingdoms & Lord e The Oregon Trail: Pionieri d’America.