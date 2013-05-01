Aggiornamento Galaxy S Advance, altri tre link al download di Jelly Bean

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean inarrestabile, in considerazione del fatto che l'update è stato diffuso in queste ore in altri tre Paesi, vale a dire Polonia, Thailandia e Filippine. Si tratta di un importante segnale di continuità per il Samsung Galaxy S Advance, che continua a far registrare impressioni positive soprattutto in Europa, dopo le notizie di questi giorni provenienti dalla Germania. E' importante ricordare che il Samsung Galaxy S Advance in questione è quello non NFC, vale a dire il modello che in Italia ha fatto registrare una superiore mole di vendite. Di seguito, in ogni caso, riportiamo il link al download per l'aggiornamento Galaxy S Advance in Polonia, oltre a quello filippino e al firmware che è stato lanciato in Thailandia.