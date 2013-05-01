Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, ecco il prezzo più basso in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso consente di aggiornare continuamente il livello consigliabile per gli utenti. Al dì là delle questioni legate alla disponibilità dello smartphone, infatti, in questi giorni è possibile soffermarsi sulle alternative praticabili dagli utenti che vogliono portarsi a casa il modello Android, scendendo al dì sotto del prezzo di listino (fissato a 699 euro). In particolare, da qualche giorno il Samsung Galaxy S4 è già disponibile sul sito di Techmania (in preordine) a 599 euro, ma adesso dobbiamo soffermarci anche sul prezzo di Amazon Italia, che, tramite Italy Web, permette l’acquisto dello smartphone a 615,90 euro, senza dimenticare Gamestop, sceso anch'esso a 599 euro, ma col vincolo dell’acquisto di un gioco per la PS3 o la Xbox 360. Insomma, è già tempo di offerte per il Samsung Galaxy S4 in Italia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, altri tre link al download di Jelly Bean

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance non NFC, Jelly Bean di nuovo in Germania

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018