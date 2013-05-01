Samsung Galaxy S4, ecco il prezzo più basso in Italia

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso consente di aggiornare continuamente il livello consigliabile per gli utenti. Al dì là delle questioni legate alla disponibilità dello smartphone, infatti, in questi giorni è possibile soffermarsi sulle alternative praticabili dagli utenti che vogliono portarsi a casa il modello Android, scendendo al dì sotto del prezzo di listino (fissato a 699 euro). In particolare, da qualche giorno il Samsung Galaxy S4 è già disponibile sul sito di Techmania (in preordine) a 599 euro, ma adesso dobbiamo soffermarci anche sul prezzo di Amazon Italia, che, tramite Italy Web, permette l’acquisto dello smartphone a 615,90 euro, senza dimenticare Gamestop, sceso anch'esso a 599 euro, ma col vincolo dell’acquisto di un gioco per la PS3 o la Xbox 360. Insomma, è già tempo di offerte per il Samsung Galaxy S4 in Italia.