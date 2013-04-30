Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance non NFC, Jelly Bean di nuovo in Germania

30/04/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance in queste ore disponibile anche in Germania, per quanto concerne lo sbarco sul device del sistema operativo Android Jelly Bean. Ricordiamo che l'update in questione, a differenza di quanto abbiamo riportato circa due settimane fa, si riferisce al Samsung Galaxy S Advance non dotato del modulo NFC, per quello che è il primo rilascio europeo per il modello GT-I9070. Insomma, siamo al cospetto dell'ennesimo segnale positivo sull'arrivo in tempi stretti del suddetto aggiornamento anche in Italia, dove gli utenti sono sempre più impazienti. Ricordiamo anche che i primi feedback da parte di coloro che hanno avuto modo di toccare con mano il suddetto aggiornamento sono piuttosto positivi, con Jelly Bean che nel corso del mese di maggio sarà probabilmente disponibile per tutte le versioni del Samsung Galaxy S Advance in commercio.

