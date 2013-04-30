Samsung Galaxy S4 Active, uscita a luglio

[caption id="attachment_4510" align="aligncenter" width="400"] Samsung Galaxy S4 Active[/caption] Il Samsung Galaxy S4 waterproof potrebbe essere disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di luglio. Sono queste le ultime indiscrezioni riguardanti la versione del device Android più discusso di questo 2013, in grado di andare tranquillamente sott'acqua senza tralasciare la sua capacità di resistere al meglio alla polvere. Secondo i bene informati, il Samsung Galaxy S4 in questione sarà denominato Active, anche se al momento è impossibile risalire alla sua scheda tecnica. L’ipotesi più probabile, in ogni caso, è che al dì là dei suddetti plus, non emergano ulteriori distinzioni rispetto alla variante che è attualmente in commercio, compresa la dotazione del processore: difficile, infatti, che il Samsung Galaxy S4 Active passi al chip Exynos Octa Core, con un prezzo destinato a restare ancorato a quota 699 euro.