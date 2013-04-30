Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, primo link al download

30/04/2013

[caption id="attachment_4255" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 già disponibile, nonostante il dispositivo sia appena stato lanciato sul mercato italiano ed europeo. In queste ore, infatti, su SamMobile è apparso il primo link al download dedicato allo stesso Samsung Galaxy S4, fermo restando che si tratta del device nella sua versione dedicata al mercato tedesco, ma soprattutto che, al momento, è impossibile risalire ai plus legati ad un update di questo tipo. Va detto, comunque, che ad oggi le scorte disponibili del Samsung Galaxy S4 in Italia sono decisamente limitate, anche se la situazione pare essere leggermente migliorata nel corso delle prime ore di questa settimana. In ogni caso, coloro che intendono effettuare l'aggiornamento Galaxy S4 via Odin, possono collegarsi a questa pagina e procedere in pochi passi.

