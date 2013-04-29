Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, I9300XXEMB5 più vicino ai brandizzati in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2013

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più vicino alla sua uscita definitiva in Italia, per quanto concerne l'ormai famoso firmware I9300XXEMB5. A quanto pare, infatti, in questi giorni è stata riscontrata la disponibilità dell'update (addirittura via OTA) anche per il Samsung Galaxy S3 Tim, chiaro segnale del fatto che, a stretto giro, il firmware ancora basato sul sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 dovrebbe essere disponibile per tutte le versioni del device in commercio in Italia. Ricordiamo che l'aggiornamento Galaxy S3 in questione non rivoluzionerà l'esperienza di utilizzo dello smartphone, ma sarà comunque utile per mettersi alle spalle alcune problematiche, come quella del riavvio improvviso dello smartphone, fino ad arrivare (forse) ad un leggero miglioramento della sua fluidità. Ovviamente, appena SamMobile pubblicherà nuovi link al download via Odin, ve ne renderemo conto.

