Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean: la batteria ora va meglio

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean in grado di aprire la settimana nel migliore dei modi, per tutti coloro che sono in attesa di notizie ufficiali sotto questo punto di vista, almeno qui in Italia. Gli ultimi commenti da parte degli utenti che hanno avuto modo di testare il firmware cinese e quello indiano, infatti, dopo un iniziale scetticismo sembrano convergere verso una sostanziale promozione dell'update dedicato allo stesso Samsung Galaxy S Advance. E' stato soprattutto l'aggiornamento per l'India a preoccupare non poco chi è in attesa di Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia, ma, dopo l'iniziale scetticismo sulla durata della batteria, sembra esserci una certa soddisfazione sulle performance che hanno caratterizzato l'update in questione. Non resta che attendere metà maggio, quando dovremmo assistere al rilascio di Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance brandizzato Tre.