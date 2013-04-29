Caricamento...

Samsung Galaxy S4, prezzo con l'abbonamento Tre

29/04/2013

[caption id="attachment_4488" align="aligncenter" width="500"]Samsung Galaxy S4 Tre Samsung Galaxy S4 Tre[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è entrato ufficialmente nel catalogo dell’operatore Tre, con la possibilità di acquistare lo smartphone in due modi. Il primo, nello specifico, si chiama “Scegli 30 e passa a 3”, non prevedendo alcun abbonamento, ma rivolgesi a coloro che intendono effettuare la portabilità del proprio numero, con un anticipo di 120 euro e con l’obbligo di effettuare una ricarica di 30 euro al mese per trenta mesi. Chi opta per questa strada, con l’acquisto del Samsung Galaxy S4, spenderà 10 centesimi al minuto, senza scatto alla risposta, e 10 centesimi a sms. Quanto agli abbinamenti, le opzioni sono le seguenti:

  • TOP 400:
    • Anticipo: 0 euro; Canone mensile: 29 euro; 400 minuti verso tutti; 100 SMS; 2 GB di traffico dati
  • TOP 800: 
    • Anticipo: 0 euro; Canone mensile: 39 euro; 800 minuti verso tutti; 200 SMS; 2 GB di traffico dati
  • TOP 1600: TOP 3000: 
    • Anticipo: 0 euro; Canone mensile: 49 euro; 1600 minuti verso tutti; 400 SMS; 2 GB di traffico dati
    • Anticipo: 0 euro; Canone mensile: 59 euro; 3600 minuti verso tutti; 600 SMS; 20 GB di traffico dati
Insomma, diverse alternative per acquistare il Samsung Galaxy S4 tramite Tre.
