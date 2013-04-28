Samsung Galaxy S4, disponibilità limitata in Italia: è polemica

[caption id="attachment_4327" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vittima di una disponibilità decisamente limitata, in Italia, nelle prime ore in cui è stata avviata ufficialmente la sua commercializzazione. Al dì là dei discorsi che si possono fare con gli store aperti appositamente a Milano e a Roma da Samsung, per consentire un migliore flusso di acquisti per il device, infatti, dobbiamo anche registrare un certo malcontento da parte di coloro che avevano effettuato il preordine dello smartphone (solo una percentuale bassissima di utenti si è vista recapitare il device). Insomma, sono venute meno soprattutto le grandi catene, come nel caso di MediaWorld, che ha fatto registrare la presenza di pochissimi pezzi presso i propri punti vendita. I Samsung Galaxy S4 disponibili, come si può immaginare, sono andati letteralmente a ruba, per la delusione di tantissimi potenziali acquirenti restati a bocca asciutta.