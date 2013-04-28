Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean verso l'uscita per i Tim

Redazione Avatar

di Redazione

28/04/2013

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean, ad un passo anche per coloro che hanno deciso di acquistare un modello brandizzato Tim. E' ciò che emerge, in questi giorni, da un commento da parte dello stesso operatore sulla sua pagina Facebook, in risposta ad un utente che aveva richiesto maggiori dettagli sul rilascio per il Samsung Galaxy S Advance con il suddetto marchio. Nello specifico, il vettore ha fatto sapere che l'aggiornamento è quasi ultimato e che il suo rilascio è previsto in tempi ristretti, anche se, per il momento, non è ancora possibile parlare di una data precisa per la sua uscita definitiva sul mercato. Considerando le recenti notizie provenienti dalla Cina, dunque, è lecito pensare che siamo in dirittura d'arrivo per toccare con mano, su scala mondiale, l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.

