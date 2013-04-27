Aggiornamento Galaxy S Advance, dubbi sulla batteria

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance al centro di opinioni contrastanti, per quanto concerne il firmware che nella giornata di mercoledì ha fatto la propria apparizione in India e che risulta basato anche in questo sul sistema operativo Android Jelly Bean. A differenza di quanto è stato detto a proposito dell’aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance in Cina, disponibile appena ventiquattro ore prima, in questa circostanza i commenti degli utenti non sono stati del tutto positivi, soprattutto per quanto concerne la durata della batteria. E’ la testimonianza pratica del fatto che, anche quando un firmware dispone della stessa etichetta (come emerso con l’aggiornamento Galaxy S Advance in Cina e in India), non necessariamente le rispettive feature consentono di maturare la medesima opinione sull’update. Quali saranno gli standard del Samsung Galaxy S Advance in Italia, dopo l'aggiornamento Jelly Bean?