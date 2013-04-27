Samsung Galaxy S4, lancio in Italia: le ultime sull'uscita
[caption id="attachment_4362" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è pronto al lancio in Italia. Il giorno tanto atteso dagli utenti che intendono acquistare il device nel nostro Paese è finalmente arrivato, con la possibilità di portarsi a casa da subito il dispositivo nella sua versione con chip quad core Snapdragon da 1.9 GHz, anche se occorre fare delle precisazioni sulla disponibilità del prodotto. Alle 10 di questa mattina, infatti, scattano le vendite del Samsung Galaxy S4 presso i due store aperti appositamente dalla casa produttrice a Milano e a Roma, mentre per le grandi catene la questione sarà risolta nel giro di poche ore. La sola disponibilità di Samsung Galaxy S4 quad core, in ogni caso, non dovrebbe generare grossi problemi dal punto di vista delle scorte immediatamente acquistabili per gli utenti. Nelle prossime ore, vi terremo aggiornati sul lancio italiano.
