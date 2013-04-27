Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, lancio in Italia: le ultime sull'uscita

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4362" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4 cover[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è pronto al lancio in Italia. Il giorno tanto atteso dagli utenti che intendono acquistare il device nel nostro Paese è finalmente arrivato, con la possibilità di portarsi a casa da subito il dispositivo nella sua versione con chip quad core Snapdragon da 1.9 GHz, anche se occorre fare delle precisazioni sulla disponibilità del prodotto. Alle 10 di questa mattina, infatti, scattano le vendite del Samsung Galaxy S4 presso i due store aperti appositamente dalla casa produttrice a Milano e a Roma, mentre per le grandi catene la questione sarà risolta nel giro di poche ore. La sola disponibilità di Samsung Galaxy S4 quad core, in ogni caso, non dovrebbe generare grossi problemi dal punto di vista delle scorte immediatamente acquistabili per gli utenti. Nelle prossime ore, vi terremo aggiornati sul lancio italiano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, dubbi sulla batteria

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, anche Jelly Bean cinese convince

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018