Aggiornamento Galaxy S Advance, anche Jelly Bean cinese convince

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance giunto finalmente alla svolta attesa dagli utenti, alla luce del fatto che Android Jelly Bean è apparso nella giornata di ieri sui Samsung Galaxy S Advance in commercio in Cina, con la prospettiva di toccare con mano un primo update ufficiale concepito per i modelli non NFC, a differenza di quanto registrato in Germania la scorsa settimana. Sarebbe sbagliato sbilanciarsi sul nuovo aggiornamento Galaxy S Advance, ma, allo stesso tempo, è necessario riportare alcuni commenti positivi sul pacchetto software anche qui in Italia, soprattutto dal punto di vista della fluidità e delle performance generali dello smartphone. Ottimismo anche a proposito dell'autonomia dello smartphone, ma il Samsung Galaxy S Advance saprà dare indicazioni attendibili, sotto questo punto di vista,solo nei prossimi giorni.