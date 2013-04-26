Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, anche Jelly Bean cinese convince

26/04/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S  Advance giunto finalmente alla svolta attesa dagli utenti, alla luce del fatto che Android Jelly Bean è apparso nella giornata di ieri sui Samsung Galaxy S Advance in commercio in Cina, con la prospettiva di toccare con mano un primo update ufficiale concepito per i modelli non NFC, a differenza di quanto registrato in Germania la scorsa settimana. Sarebbe sbagliato sbilanciarsi sul nuovo aggiornamento Galaxy S Advance, ma, allo stesso tempo, è necessario riportare alcuni commenti positivi sul pacchetto software anche qui in Italia, soprattutto dal punto di vista della fluidità e delle performance generali dello smartphone. Ottimismo anche a proposito dell'autonomia dello smartphone, ma il Samsung Galaxy S Advance saprà dare indicazioni attendibili, sotto questo punto di vista,solo nei prossimi giorni.

