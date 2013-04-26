Aggiornamento Galaxy S4, niente processore octa core in Italia

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 processore[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 praticamente ufficiale e certo non positivo per l'Italia. Giunge praticamente dal CEO di Samsung, infatti, la conferma che nel nostro Paese e in Europa non sarà possibile acquistare un Samsung Galaxy S4 con processore Octa Core, facendo venire meno la novità che aveva incuriosito maggiormente utenti e addetti ai lavori, subito dopo la presentazione del mese scorso a New York. Scontato che l'approccio di Samsung tenda a minimizzare la questione, con lo stesso CEO pronto a dichiarare che le differenze tra i modelli con processore quad core e octa core saranno impercettibili, ma resta la delusione (piuttosto evidente) degli utenti italiani nelle varie community. L'aggiornamento Galaxy S4 condizionerà in qualche modo le vendite di un modello, che resta comunque tra i più attesi di sempre nel nostro Paese?