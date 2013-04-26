Aggiornamento Galaxy S3, I9300XXEMB5 risolve alcuni bug

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre più vicino all'Italia, considerando che in questioni giorni un nuovo firmware basato su Android Jelly Bean sta conoscendo una rapida diffusione nel Vecchio Continente. Stiamo parlando dell'update etichettato come I9300XXEMB5, che, secondo alcuni commenti da parte degli utenti che hanno avuto modo di provarlo, dovrebbe risolvere alcuni fastidiosi bug per il Samsung Galaxy S3. Manca un changelog ufficiale, ma pare che l'aggiornamento in questione torni particolarmente utile per mettere da parte il problema del riavvio automatico del dispositivo, oltre a garantire migliori performance, dal punto di vista della fluidità. Probabile che, nel giro di pochi giorni, anche gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 nel nostro Paese possano riscontrare la disponibilità dello stesso update, ovviamente anche via OTA.