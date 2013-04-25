Aggiornamento Galaxy S4, in arrivo le versione resistente a polvere e acqua
di Redazione
25/04/2013
[caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 in arrivo anche in Italia, alla luce di quanto dichiarato dal CEO del colosso coreano Young Soo Kim a margine della presentazione dello stesso Samsung Galaxy S4 nel nostro Paese, in considerazione del fatto che è attesa una nuova versione del dispositivo qui da noi. Stiamo parlando di un Samsung Galaxy S4 in grado di resistere a polvere e acqua, anche se, almeno per ora, non è dato conoscere il prezzo, né tantomeno i tempi di uscita del nuovo dispositivo. Sarà curioso, a questo punto, capire se gli utenti decideranno di attendere l’arrivo sul mercato del nuovo device, oppure se si concentreranno da subito sul Samsung Galaxy S4 “normale”, vale a dire quello dotato delle funzionalità di base garantite dalla casa produttrice.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3, I9300XXEMB5 risolve alcuni bug
Articolo Successivo
Aggiornamento Galaxy S Advance, altro download per Jelly Bean: ecco il link
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018