Aggiornamento Galaxy S Advance, altro download per Jelly Bean: ecco il link

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean 4.1.2 protagonista delle cronache anche in queste ore, considerando che l'update ha fatto la propria comparsa anche in India, a distanza di poche ore dal rilascio in Cina, in riferimento al Samsung Galaxy S Advance privo del modulo NFC. Pare che la versione dei due aggiornamenti sia la medesima, al punto che diversi addetti ai lavori sembrano avere pochi dubbi sul fatto che siamo al cospetto di un segnale inequivocabile: l'update per il Samsung Galaxy S Advance sta superando tutti i test e, come anticipato da Tim e Tre, a breve sarà disponibile finalmente anche in Italia (probabilmente da metà maggio). Chi intende eseguire il download e l'installazione del nuovo update dedicato al Samsung Galaxy S Advance, può effettuare l'operazione direttamente da qui.

